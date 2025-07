Cronos: The New Dawn da lanciare tra sei settimane

HQ

Aspettavamo da un po' di tempo di sapere quando Bloober Team intende lanciare il suo prossimo gioco survival horror, Cronos: The New Dawn. Lo sviluppatore polacco ha voluto condividere quante più informazioni possibili sul gioco, beh, tutto a parte quando possiamo effettivamente aspettarci di giocarci...

Questo è ora cambiato come parte del Nintendo Partner Direct, poiché siamo stati informati che Cronos: The New Dawn è in realtà quasi arrivato, con piani per il lancio già il 5 settembre.

Inoltre, verrà lanciato anche in più luoghi oltre a PC, PS5 e Xbox Series X/S, poiché Bloober intende lanciare Cronos: The New Dawn anche su Nintendo Switch 2. Per quanto riguarda il modo in cui il gioco si svolge sul sistema ibrido successivo, dai un'occhiata al trailer del gioco qui sotto.