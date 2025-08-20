Cronos: The New Dawn mette in evidenza l'azione e l'orrore nella vetrina della Gamescom

HQ

Il prossimo progetto survival horror di Bloober Team, Cronos: The New Dawn, ha ricevuto un nuovo sguardo durante la Gamescom di quest'anno. Il nuovo trailer, intitolato "A New Breed of Horror", mostrava un mondo oscuro e opprimente pieno di creature ostili, esplorazioni tese e combattimenti frenetici. Il filmato suggerisce una miscela di classica atmosfera survival horror con elementi d'azione più moderni, con l'obiettivo di offrire un'esperienza che piaccia sia ai fan delle paure psicologiche che a coloro che cercano qualcosa di più dinamico.

La storia anticipa un viaggio che piega il tempo attraverso le terre desolate di New Dawn, dove la sopravvivenza è legata all'adattamento e all'aiuto occasionale di strani alleati incontrati lungo la strada. Bloober Team, noto per titoli come Layers of Fear e The Medium, sembra spingersi in un territorio più orientato al combattimento, pur mantenendo la sua attenzione distintiva sull'orrore inquietante.

Sei pronto per Cronos?