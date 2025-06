Cronos: The New Dawn verrà lanciato questo autunno

HQ

Durante l'ormai conclusa Xbox Games Showcase, un progetto che è stato schiacciato tra le molte, molte rivelazioni è stato l'imminente progetto survival horror di Bloober Team, Cronos: The New Dawn. Questa sarà una nuova avventura e IP per lo sviluppatore horror veterano, in quanto ci porterà in una terra nuova e terrificante, ed è un luogo che potremo visitare già entro la fine dell'anno.

Sì, Bloober ha affermato che Cronos: The New Dawn arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S già questo autunno. Non abbiamo ancora una data precisa per andare avanti, ma sappiamo che quando verrà lanciato supporterà Xbox Play Anywhere (ma non sarà un lancio Game Pass il primo giorno).

Per quanto riguarda la trama del gioco, ci viene detto: "In questo avvincente survival horror in terza persona, vesti i panni del Viaggiatore, un agente del misterioso Collettivo, la cui missione è salvare ciò che resta dell'umanità. Nell'incubo distorto nel tempo del futuro, mostri noti come Orfani si aggirano per la terra. Emergendo dalla caduta dell'umanità, queste creature grottesche possono fondersi insieme per creare nemici ancora più letali.

Puoi vedere il trailer di gioco di Cronos: The New Dawn qui sotto prima del suo arrivo tra qualche mese.