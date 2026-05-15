Crystal Lake debutta giusto in tempo per Halloween

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Proprio in tempo per Halloween di quest'anno, uno dei franchise horror più iconici di tutti i tempi torna con la serie TV Crystal Lake . Se il nome suona familiare, è perché è lì che Jason Vorhees uccideva dozzine di adolescenti nei film di Venerdì 13, che erano così popolari, soprattutto negli anni '80.

Questa serie, però, si svolge prima dei film, quindi qui incontriamo un Jason più giovane, e il principale antagonista è invece sua madre, Pamela Voorhees (che abbiamo conosciuto anche nel primo film), interpretata da Linda Cardellini. L'idea è che vedremo come è iniziato tutto, e sicuramente ci sarà una spiegazione anche per l'amore di Jason per machete e maschere da hockey.

Ora Peacock ha annunciato che Crystal Lake andrà in onda il 15 ottobre con il primo di otto episodi, e detto ciò, tutto ciò che resta è aspettare il primo trailer, che dovrebbe uscire abbastanza presto.