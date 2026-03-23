Cuba afferma di essere pronta a qualsiasi potenziale attacco da parte degli Stati Uniti: "Saremmo ingenui a non prepararci"

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Cuba è preparata a un potenziale confronto militare con gli Stati Uniti, nonostante consideri uno scenario del genere improbabile, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri Carlos Fernández de Cossío.

I suoi commenti arrivano mentre le tensioni aumentano a seguito di un blocco petrolifero imposto da Donald Trump, che ha aggravato la crisi economica dell'isola. Trump ha anche intensificato la retorica negli ultimi giorni, suggerendo che si aspettava di avere l'"onore" di conquistare Cuba.

"Non crediamo sia probabile, ma saremmo ingenui a non prepararci," ha detto Fernández de Cossío, sottolineando che Cuba storicamente si è mobilitata per la difesa nazionale di fronte a potenziali aggressioni.

I colloqui tra L'Avana e Washington sono iniziati all'inizio di questo mese, ma i funzionari cubani hanno respinto qualsiasi suggerimento che il sistema politico o la leadership del paese (sotto Miguel Díaz-Canel) potessero far parte dei negoziati.

Nel frattempo, i funzionari militari statunitensi hanno indicato che non ci sono piani attivi per un'invasione, suggerendo che l'attuale stallo rimanga in gran parte retorico nonostante l'aumento delle tensioni.