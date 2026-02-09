Cuba avverte le compagnie aeree della imminente carenza di carburante per aerei

HQ

Cuba ha avvertito le compagnie aeree internazionali che a partire da martedì finirà il carburante per jet, sollevando preoccupazioni sui viaggi aerei mentre l'isola affronta una crisi energetica sempre più profonda. Un Avviso all'Aviazione (NOTAM) emesso domenica sera ha dichiarato che il carburante per jet sarebbe stato indisponibile dal 10 febbraio all'11 marzo, contraddicendo le assicurazioni governative di pochi giorni prima secondo cui le nuove misure di razionamento del carburante non avrebbero influenzato i voli.

La carenza è collegata alla sospensione delle forniture di petrolio dal Venezuela, principale alleato energetico di Cuba. L'Avana non riceve più prodotti grezzi o raffinati venezuelani da metà dicembre, dopo che gli Stati Uniti hanno mosso il blocco delle esportazioni venezuelane. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha poi promesso di tagliare tutte le spedizioni di petrolio venezuelano verso Cuba e ha minacciato tariffe sui paesi che inviano carburante all'isola, limitandone di fatto l'accesso al carburante per aviazione.

Si prevede che le compagnie aeree che servono Cuba si affideranno a piani di emergenza, inclusi il rifornimento nei paesi vicini come Panama, Bahamas, Repubblica Dominicana o Stati Uniti. Carenze simili in passato sono state gestite in questo modo, e la maggior parte dei voli da e per L'Avana sembrava operare secondo i tempi previsti lunedì. Finora i principali vettori hanno rifiutato di commentare e, per ora, resta da vedere quanto a lungo potrà essere sostenuto il traffico aereo regolare se la carenza di carburante persisterà...