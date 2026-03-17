Cuba colpita da blackout nazionale, crollo della rete elettrica
Circa 10 milioni sono rimasti senza elettricità.
Cuba è stata immersa nell'oscurità lunedì dopo il crollo della sua rete elettrica nazionale, lasciando circa 10 milioni di persone senza elettricità, secondo l'operatore statale.
Le autorità hanno dichiarato di essere ancora state indagando sulla causa del guasto, anche se le prime indicazioni indicavano problemi di trasmissione piuttosto che un grave guasto dell'impianto. Le squadre hanno iniziato a ripristinare l'alimentazione in piccole sezioni isolate della rete come parte di un graduale processo di recupero.
Il blackout arriva in un contesto di crisi energetica sempre più grave legata a carenze di carburante, aggravata dalla pressione statunitense e dalla sospensione delle principali forniture di petrolio dal Venezuela. Le frequenti interruzioni hanno già messo a dura prova la vita quotidiana sull'isola, con i residenti sempre più costretti ad adattarsi a lunghi periodi senza elettricità.