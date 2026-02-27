Cuba promette di resistere all'"aggressione terroristica" dopo un attacco mortale da una barca registrata negli Stati Uniti
L'Avana afferma che una nave registrata negli Stati Uniti ha aperto il fuoco al largo della loro costa.
Cuba si è promessa di difendersi da quella che ha definito "aggressione terroristica e mercenaria" dopo che le guardie di frontiera hanno ucciso quattro esuli a bordo di una motoscafo registrata in Florida che avrebbe aperto il fuoco vicino alla costa settentrionale dell'isola. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha detto che il paese risponderà "con determinazione e fermezza", insistendo però che Cuba "non attacca né minaccia." Altri sei occupanti sono stati segnalati feriti.
L'incidente rischia di ulteriormente mettere a dura prova i rapporti tra L'Avana e Washington. Il Segretario di Stato USA Marco Rubio ha detto che gli Stati Uniti non sono coinvolti e stanno ancora raccogliendo i fatti. Le autorità cubane hanno dichiarato che il gruppo, descritto come residenti cubani basati negli Stati Uniti, era armato e intendeva compiere un'"infiltrazione terroristica"...