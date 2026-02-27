Cuba promette di resistere all'"aggressione terroristica" dopo un attacco mortale da una barca registrata negli Stati Uniti

HQ

Cuba si è promessa di difendersi da quella che ha definito "aggressione terroristica e mercenaria" dopo che le guardie di frontiera hanno ucciso quattro esuli a bordo di una motoscafo registrata in Florida che avrebbe aperto il fuoco vicino alla costa settentrionale dell'isola. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha detto che il paese risponderà "con determinazione e fermezza", insistendo però che Cuba "non attacca né minaccia." Altri sei occupanti sono stati segnalati feriti.

L'incidente rischia di ulteriormente mettere a dura prova i rapporti tra L'Avana e Washington. Il Segretario di Stato USA Marco Rubio ha detto che gli Stati Uniti non sono coinvolti e stanno ancora raccogliendo i fatti. Le autorità cubane hanno dichiarato che il gruppo, descritto come residenti cubani basati negli Stati Uniti, era armato e intendeva compiere un'"infiltrazione terroristica"...