Cupra presenterà una nuova Showcar a settembre, con l'intenzione di essere presentata in anteprima e lanciata nel 2026

Cupra sta diventando costantemente una delle case automobilistiche in più rapida crescita in Europa, poiché dal suo debutto nel 2018 si sta avvicinando a un milione di consegne di veicoli. Con una tale crescita alle spalle, Cupra guarda ora al futuro, e questo arriverà già a settembre, quando si presenterà al Volkswagen Group Media Event per presentare una Showcar nuova di zecca.

Secondo un comunicato stampa, ci è stato detto che il 7 settembre possiamo aspettarci che la casa automobilistica sia presente a Monaco di Baviera per presentare un Showcar che "incarnerà la visione del marchio e il linguaggio del design futuro".

Non ci viene detto molto di più sull'auto, se non che è la "perfetta simbiosi tra uomo e macchina, dove l'esperienza di guida e le emozioni raggiungono la loro massima espressione".

Cupra afferma inoltre che l'auto stessa sarà mostrata per intero l'8 settembre alle 19:30 CEST come parte del Cupra Media Conference e che dopo la sua presentazione sarà presentata in anteprima mondiale nel 2026 prima del suo lancio nello stesso anno.

Dai un'occhiata a un teaser di questo nuovo modello qui sotto.