Cupra vieta i colori vivaci: "Lo lasciamo alla Ferrari"

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Nonostante uno studio recente che indica colori più vivaci basati sulle tendenze dei consumatori, sembra che Cupra non parteciperà.

In un'intervista con Francesca Sangalli, direttrice creativa di Auto Car, ha confermato che lasceranno colori vivaci a Ferrari e si concentreranno sulla palette più ispirata alla scala di grigi che abbiamo già visto in precedenza dal marchio.

"Abbiamo preso una decisione strategica per progettare il pilastro di Cupra. Abbiamo detto che Cupra è crudo. Cupra riguarda il colore neutro con una sfumatura particolare, ed è per questo che diamo molta più importanza alle finiture opache e al trattamento molto oleoso del colore. Scegli una Cupra se ti piace il marchio, e scegli la gamma di colori che si adatta al marchio e non il contrario. Non troverai mai una Cupra rossa. Non c'è nemmeno una Cupra gialla. Lasceremo questo a Ferrari o ad altri marchi con colori vivaci," ha detto.

Questo significa anche che non ci saranno colori più vivaci tra cui scegliere, quando si tratta di pagare un extra per la tua Cupra.

Cosa ne pensi di questa politica in particolare?