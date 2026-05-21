Curve Games Il CEO anticipa una "grande uscita verso la fine dell'anno con un animale molto popolare"

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Se giochi molto a giochi indie e AA, probabilmente conosci molto bene Curve Games, che pubblica molti progetti in queste categorie. L'azienda ci ha regalato molti titoli memorabili, tra cui Dungeons of Hinterberg di Microbird a metà 2024 e, più recentemente, Wax Heads di Patattie Games.

Durante il nostro periodo in DevGAMM, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare e parlare con il CEO di Curve Games, Stuart Dinsey, dove abbiamo potuto scoprire come l'editore sceglie i suoi giochi e cosa spera di ottenere con Dungeons of Hinterberg e Wax Heads, incluso il fatto che il suo focus non sia sulle grandi vendite fin dall'inizio, ma sull'offrire un'esperienza unica e persino di nicchia a cui i fan si rifugieranno per anni per venire.

"Quando siamo al meglio, ci concentriamo sui giochi indie e manteniamo la nostra personalità come publisher, firmiamo giochi che amiamo e che ci piace lavorare con lo sviluppatore. Microbird che creano Dungeons of Hinterberg, alcune delle persone più gentili che incontrerai. E il gioco è stato recensito molto, molto bene. Non è il gioco di maggior successo al mondo. Ma è un gioco fantastico che venderà e troverà un pubblico per molti anni a venire.

"Quindi affrontiamo tutti i nostri giochi così. Non spendiamo mai troppi soldi per un gioco, vogliamo avere successi, vogliamo portare royalties ai nostri partner, e Wax Heads in realtà, hai ragione, l'abbiamo appena pubblicato. È una specie di simulazione punk accogliente di lavorare in un negozio di dischi e dello sviluppatore Patattie Games, sono solo due persone, una con base in Spagna e una nel Regno Unito, ed è tutto splendidamente disegnato a mano e ci sono 30 canzoni, una colonna sonora tutta originale. E ancora, è un gioco che troverà il suo pubblico e probabilmente vincerà premi, ne siamo molto, molto orgogliosi, ci sono voluti due anni. Non dominerà il mondo, ma al momento è molto in alto nella classifica Switch nel Regno Unito e negli Stati Uniti, in particolare. Ovviamente alcune culture non hanno quella cultura da negozio di dischi, quindi forse sarà difficile per noi in Asia con quel gioco. Ma concentriamo il titolo su dove pensiamo che saranno i giocatori."

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Abbiamo anche chiesto cosa dovremmo aspettarci da Curve Games più avanti quest'anno, a cui Dinsey ci ha risposto quanto segue.

"Abbiamo diversi giochi da annunciare presto, quindi non posso parlarne, ma uno di questi è assolutamente fantastico e sarà il nostro grande lancio verso la fine dell'anno con un animale molto popolare. Ma annuncieremo che presto, e per tutti i nostri giochi, amiamo tutti i nostri figli allo stesso modo, ovviamente. Ma abbiamo presto un gioco chiamato Sovereign Tower che uscirà da uno sviluppatore francese, che è una sorta di avventura narrativa a base di decisioni e sta andando molto bene, le wishlist volano, c'è una demo disponibile su Steam, che penso si possa giocare dal browser, è molto facile da giocare. Quindi sì, forse tieni d'occhio quello."

Dai un'occhiata all'intervista completa con Dinsey qui sopra per altri scorci dietro le quinte su cosa fa funzionare il business dei giochi indie e AA.