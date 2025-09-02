Cyberpunk 2077 sta prendendo in giro un annuncio questa settimana

HQ

Il 4 settembre sarà già uno dei giorni più importanti per i giochi nel 2025, in quanto segna l'uscita dell'attesissimo Hollow Knight: Silksong. Ma potrebbe esserci ancora qualcos'altro che entusiasmerà i fan di un gioco estremamente popolare in quella data, dato che Cyberpunk 2077 sta prendendo in giro una sorta di annuncio entro la fine di questa settimana.

Come notato sulle pagine dei social media del gioco, vediamo una chiamata del presidente dei Nuovi Stati Uniti d'America Rosalind Myers, mentre chiede ai netrunner di unirsi alla N.U.S.A. Se non lo sai, i netrunner sono fondamentalmente super hacker nel mondo di Cyberpunk 2077.

Questo non sembra puntare direttamente alla stagione 2 di Edgerunners, all'annuncio di un nuovo aggiornamento/DLC o al gioco sequel Cyberpunk 2077. Ciò significa che Internet sta attualmente discutendo su tutte e tre le possibilità e su quale sia la più probabile. Dovremo aspettare fino a giovedì per vedere se verrà fuori qualcosa da questa presa in giro, poiché potrebbe essere solo un post che delinea i posti vacanti. È difficile dirlo, dato che il sequel di Cyberpunk 2077 è ancora lontano anni, e sappiamo che Phantom Liberty è stata la nostra unica espansione del gioco originale. La stagione 2 di Edgerunners sembra la scommessa migliore, ma ancora una volta ne abbiamo sentito parlare molto poco.