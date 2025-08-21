Da Albione all'Egitto: cosa aspettarsi in Anno 117

HQ

La lunga serie di costruzione di città di Ubisoft si sta dirigendo verso tempi antichi con Anno 117: Pax Romana, il prossimo grande capitolo del franchise. Ambientato durante l'apice dell'Impero Romano, i giocatori assumeranno il ruolo di un governatore incaricato di plasmare e gestire le province di una delle civiltà più influenti della storia.

A differenza delle puntate precedenti che si sono fortemente orientate verso il commercio marittimo e l'esplorazione, Anno 117 si concentra sulle dinamiche politiche, culturali e sociali dei territori tentacolari di Roma. Con i giocatori che si concentrano sulle dinamiche politiche, culturali e sociali mentre espandono l'impero romano.

Durante la Gamescom abbiamo avuto l'opportunità di chiacchierare con Jan Dungel, il direttore di gioco di Pax Romana, che ha parlato a lungo di alcuni dettagli più precisi e di ciò che noi giocatori possiamo aspettarci. Iniziò descrivendo come l'anno 177 fosse in realtà l'apice dell'Impero, la sua età dell'oro per così dire e ci fosse una relativa pace.

"Quindi in realtà è l'anno 117, e quello è il picco dell'Impero Romano. L'età dell'oro, quando l'Impero era il più grande. Era in relativa pace, quindi è perfetto per la nostra gestione delle risorse e così via. Sì, quindi questa è l'ambientazione"

Dungel ha continuato descrivendo come questa particolare ambientazione sia stata una delle cose più richieste dai fan di Anno, un gioco più sociale e incentrato sugli intrighi che si basava meno sul combattimento. Dungel ha anche detto che la prima regione sarà Albion, ispirata alla vecchia Britannia e che si concentreranno sul portare l'Egitto all'ovile dopo il lancio. Ha detto:

"La prima regione che introdurremo nel gioco principale, o nella versione, è la regione di Albion, che si ispira alla Britannia. Quindi è una regione celtica molto settentrionale con una popolazione diversa, un clima molto diverso. Ma anche, come forse già saprete, abbiamo detto cosa vogliamo fare nel post-lancio, e abbiamo detto che nel primo anno vogliamo fare anche l'Egitto"

Per quanto riguarda il combattimento, farà ancora parte del gioco. Sia sulla terra che sull'acqua, ma sarà uno dei tanti modi diversi per ottenere potere secondo Dungel. Ma di solito è l'ultima risorsa quando tutto il resto fallisce e il popolo non può essere soggiogato attraverso l'adattamento

"Ci sono molti modi per adattare la terra e adattare le persone, ma a volte si trasforma in conflitto, non si può evitarlo, soprattutto non in questa fase della storia. Quindi avremo combattimenti nel gioco, perché in questa ambientazione di Roma, era molto chiaro che dovevamo realizzare questa fantasia di legioni in marcia, e quindi avremmo combattimenti navali con le navi, ma anche combattimenti terrestri con le unità militari".

Promettendo un mix di meccaniche classiche di Anno con nuovi colpi di scena ispirati alla storia romana, Pax Romana verrà lanciato entro la fine dell'anno e puoi guardare l'intera intervista qui sotto.