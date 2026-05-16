Da Final Fantasy IX a Moebius e Treasure Planet: queste sono le radici artistiche del deckbuilder Cloudsphere

Oggigiorno, i principali titoli AAA si caratterizzano per una grafica senza pari, innumerevoli opzioni di personalizzazione e tanto spettacolo. E non è affatto una cosa negativa, solo un po' troppo... Normali, persino ripetitivi. Ecco perché diciamo sempre che la maggiore innovazione nei videogiochi negli ultimi anni tende a provenire da piccoli o medi studi indie. E all'interno di queste linee di innovazione si trova la voce artistica—quell'elemento in cui un concetto o un buon design, sia visivo che uditivo, può imprimere un gioco nella nostra memoria per molti anni a venire.

È stato proprio durante la nostra visita a Madeira che Andrzej Wysocki, CEO e fondatore di Laki Studio, ci ha parlato della visione artistica come leitmotiv del suo lavoro e di quello del suo team. Attualmente sta sviluppando il recentemente annunciato Cloudsphere, un costruttore di ponti ambientato in un mondo dove le aerostatiche sono il mezzo di viaggio, di vita... e di combattere.

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"Cloudsphere è un gioco roguelike di costruzione del mazzo, in cui la tua nave è il tuo mazzo. In effetti, è l'unico deck-builder, perché costruisci davvero il tuo mazzo. Il nome è un gioco di parole." Wysocki iniziò il suo discorso. "Sì, navighi attraverso questo fantastico Cloudsphere, che è nel nome, e c'è una rovina sparsa per il mondo, proveniente da una città distrutta di un gigantesco leviatano chiamato Altul, e raccogli pezzi, moduli, costruisci la tua nave, combatti pirati e leviatani, e cerchi di attirare questa bestia gigante nel vortice ai confini del mondo."

Dirigibili, viaggi spaziali, pirati... Sembra un'avventura molto unica, ma risuona anche con alcune idee che abbiamo consumato in passato. Quando gli abbiamo chiesto dell'ispirazione per Cloudsphere, questo è ciò che ci ha detto.

"Vogliamo che il tono sia leggero; C'è una catastrofe drastica, ma stiamo interpretando un gruppo di robot vagabondi e emarginati. Ed è ispirato a Treasure Planet, che ho visto crescendo, e dal film Atlantis, e da Moebius, l'artista dei fumetti, e penso che abbiamo molta ispirazione artistica, perché il mio background è in realtà nell'arte concettuale. Ho fondato l'azienda sei anni fa per creare i miei giochi creativi, ma tutti i team sono composti da artisti altamente qualificati, e vogliamo che i nostri giochi siano della massima qualità e ispirati dalla nostra infanzia. E dai giochi più ispiratori che abbiamo visto, come Final Fantasy IX, bellissimi dirigibili e tutta questa fantasia di world-building - è proprio per questo che siamo qui."

Puoi trovare l'intervista completa in questo articolo e puoi anche aspettarti l'uscita di Cloudsphere per PC nel corso del 2026.