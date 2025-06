Dai un'occhiata a 20 minuti di gioco The Blood of Dawnwalker

Sapevamo che lo sviluppatore Rebel Wolves e l'editore Bandai Namco avrebbero mostrato un sacco di The Blood of Dawnwalker durante il fine settimana come parte di una vetrina dedicata al gioco, ed è esattamente quello che abbiamo ottenuto.

Presentatosi sotto forma di un corposo video di panoramica del gameplay di 21 minuti, il filmato mostra alcune esplorazioni del mondo e come il giocatore può interagire con il mondo per creare la propria storia. Approfondisce ulteriormente la suite di movimento e il modo in cui puoi arrampicarti su alti castelli, nasconderti nell'ombra e alla fine predare vampiri mortali, colpendoli quando meno se lo aspettano, con questo che a volte porta anche a combattimenti con i boss, come vediamo nel filmato contro Xanthe, the Dark Mistress.

Il filmato serve anche come assaggio dei dialoghi e delle meccaniche di scelta, presenta uno scorcio della personalizzazione e funge da esempio di ciò che dovremmo aspettarci dal gioco di ruolo d'azione quando debutterà su PC, PS5 e console Xbox Series nel 2026.