Rebel Wolves mostrerà più The Blood of Dawnwalker gameplay alla fine di questo mese

Ieri, durante il Xbox Games Showcase, lo sviluppatore Rebel Wolves ha fatto un'apparizione per mostrare un altro assaggio del suo prossimo progetto action-RPG The Blood of Dawnwalker. Questo gioco è un trailer che sembrava concentrarsi maggiormente sulla narrativa e sul mondo in cui è ambientato piuttosto che mostrare la vera portata del gameplay. Se pensavate che fosse un po' allarmante, abbiamo delle buone notizie da condividere: lo sviluppatore ci stava solo preparando per quello che verrà.

È stato confermato che alla fine di questo mese, il 21 giugno, possiamo aspettarci un livestream dedicato che fungerà anche da "evento di rivelazione del gameplay". Accadrà alle 20:00 BST / 21:00 CEST, e per quanto riguarda ciò che dovremmo aspettarci da esso, ci è stato detto che è previsto uno spettacolo di 45 minuti, che includerà circa 15 minuti di gameplay che si concentrerà su "magia, attraversamento e sistemi di combattimento".

A questo si aggiunge la promessa di "musica epica" e "altro!", il che significa che se sei anche solo un po' interessato al titolo previsto per l'uscita nel 2026, non vorrai perderti questo streaming.