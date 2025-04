Dai un'occhiata ad alcuni Donkey Kong Bananza gameplay su Nintendo Switch 2

HQ

Proprio come Mario ha avuto la sua avventura aperta in Super Mario Odyssey, ora è il turno di Donkey Kong di affrontare un grande mondo intorno a lui in Donkey Kong Bananza, dove distruggerà quello che sembra praticamente tutto ciò che lo circonda.

In occasione di un evento super segreto di cui siamo in grado di parlare solo ora, abbiamo avuto la possibilità di dare un'occhiata a Nintendo Switch 2 e ad alcuni dei giochi in arrivo il giorno del lancio e subito dopo. Uno di questi giochi era Donkey Kong Bananza, il cui gameplay puoi controllare qui sotto.

Abbiamo anche alcuni pensieri più estesi in arrivo dal nostro tempo con Donkey Kong Bananza, quindi se ti stai chiedendo se acquistare questa esclusiva Switch 2 a luglio, tieni d'occhio questo spazio.

Donkey Kong Bananza verrà lanciato in esclusiva per Nintendo Switch 2 il 17 luglio.