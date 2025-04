Dai un'occhiata agli accessori per Nintendo Switch 2

HQ

Tutto ciò che ha a che fare con i giochi sembra incentrato su Nintendo Switch 2 in questo momento e, oltre ai giochi che abbiamo giocato sulla nuova console durante il nostro soggiorno a Parigi, abbiamo anche imparato molto sull'hardware in arrivo su Nintendo Switch 2.

Nel breve video qui sotto, puoi vedere una serie di accessori in arrivo su Nintendo Switch 2. Dai Pro Controller alla fotocamera che ti consente di videochiamare i tuoi amici nel nuovo sistema di chat di gioco, c'è molto da guardare in termini di oggetti extra per Nintendo Switch 2.

Nei prossimi giorni e settimane, avremo impressioni più concrete e approfondite provenienti dal nostro tempo con Nintendo Switch 2, quindi tenete gli occhi aperti per saperne di più.