Dai un'occhiata ai blooper da A Knight of the Seven Kingdoms

A Knight of the Seven Kingdoms divenne rapidamente immensamente popolare e riportò alla mente i giorni d'oro di Game of Thrones, mentre Ser Duncan l'Alto e l'Uovo divennero icone della cultura pop. Ora tutti aspettano la continuazione già confermata, che in realtà è già in fase di riprese e dovrebbe uscire nel 2027, ma fino ad allora dovremo convivere senza questa meravigliosa serie.

Per alleviare l'attesa, il team di Game of Thrones ha ora pubblicato un video affascinante con dei blooper tratti dalle riprese, che lasciano intendere un'atmosfera sul set molto più calda di quanto la storia drammatica suggerisca.

Prima di guardare, vorremmo ricordarvi che contiene clip da tutte le parti della prima stagione ed è quindi pieno di spoiler, quindi tenetelo a mente.