Dai un'occhiata alla galleria di immagini di lancio di Nintendo Switch 2 di Gamereactor

Il giorno è finalmente arrivato e Nintendo Switch 2 è disponibile (se sei fortunato) per l'acquisto pubblico. Una delle unità più richieste è arrivata nell'ufficio spagnolo di Gamereactor per gentile concessione di Nintendo e, come vuole la tradizione, il sottoscritto ha scattato la cosiddetta Launch Gallery, un esclusivo servizio fotografico composto da 27 immagini da diverse angolazioni, tra cui primi piani, accessori, fan-service e persino alcune macro.

Ma è troppo parlare. Lascia che le immagini parlino da sole ingrandendo l'intera galleria qui sotto.