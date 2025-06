Dai un'occhiata allo spettacolare combattimento di Shinobi: Art of Vengeance

HQ

Sega è ovviamente molto contenta del suo prossimo titolo Shinobi: Art of Vengeance, che sarà un ritorno per la serie dopo una lunga assenza. Ultimamente siamo stati bombardati da nuovi trailer, ma dato che amiamo l'azione ninja, non è che ci stiamo lamentando.

Ora abbiamo un nuovo video, e questa volta l'attenzione si concentra su quella che forse è la cosa più importante: il combattimento. Un gioco ninja deve ovviamente essere fluido e allo stesso tempo avere una sfida decente in modo da poterti sentire davvero abile quando uccidi gli avversari in massa.

Naturalmente, non vorrai perdertelo, quindi dai un'occhiata al trailer qui sotto e il 29 agosto è il giorno della premiere per l'intera batteria con PC, PlayStation, Switch e Xbox.