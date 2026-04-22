Dai un'occhiata all'ultimo trailer ricco di gameplay da 007 First Light

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Essere una spia ovviamente non è per tutti e non può essere paragonato a girare hamburger, lavorare come pompiere o scrivere recensioni di giochi qui su Gamereactor. Naturalmente comporta addestramento e regole, specialmente per chi vuole guadagnarsi il diritto di uccidere. Come James Bond.

Questo è proprio il tema di un nuovo trailer di 007 First Light, che uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X il 27 maggio (e arriverà su Switch 2 quest'estate). Il video si intitola semplicemente Rules of Spycraft, e offre uno sguardo davvero sostanziale su tutti i trucchi che il nostro agente preferito può usare per raggiungere i suoi obiettivi, e si può chiaramente vedere l'influenza della storia dello sviluppatore danese IO Interactive con la serie Hitman.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto per una panoramica solida di tutta l'azione degli agenti che ci aspetta con ansia.