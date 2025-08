Dancing the Bee Gees al termine dei due anni di squalifica calcistica: la migliore presentazione del giocatore dell'anno

HQ

Alejandro Darío Gómez, meglio conosciuto come Papu Gómez, attaccante argentino precedentemente proveniente da Monza, Siviglia, Atalanta o dal club ucraino Metalist Kharkiv, è vicino a terminare la sua squalifica di due anni dal calcio. Il giocatore è stato dichiarato colpevole di doping, risultando positivo nell'ottobre 2022 mentre giocava a Siviglia, in una sessione in cui alla fine ha vinto l'Europa League.

Aveva preso la terbutalina, un farmaco che di solito viene usato per i farmaci per l'asma o per le crisi di broncospasmo. Questo è accaduto solo due mesi prima della Coppa del Mondo 2022, dove Gómez ha collezionato due presenze nella squadra che in seguito ha vinto il titolo. Di conseguenza, gli è stata inflitta una squalifica di due anni dalla Commissione antidoping spagnola, che terminerà nell'ottobre 2025. A quel punto, il 37enne potrà unirsi alla squadra di Serie B Padova, in Veneto, un club che è stato visto l'ultima volta in prima divisione nel 1996.

Gómez potrà allenarsi con il resto della squadra solo dopo il 19 agosto. L'annuncio della firma di Gómez, come free agent, è stato fatto all'inizio del mese scorso e firma per due anni. E ora, Padova ha girato un video di presentazione di Gómez che cammina per Padova usando la significativa canzone 'Stayin' Alive ' dei Bee Gees.