Daniele De Rossi annunciato dal Genoa come nuovo allenatore della squadra di Serie A in difficoltà

Il Genoa CFC ha annunciato la nomina di Daniele De Rossi come nuovo allenatore, dopo la destituzione di Patrick Vieira, dopo una disastrosa serie di partite in Serie A, attualmente al 18° posto (su 20), in zona retrocessione dopo tre pareggi e sei sconfitte. Il Genoa ha esonerato l'allenatore francese Vieira la scorsa settimana e un allenatore ad interim, Domenico Criscito, ha supervisionato la partita di domenica, che è stata la prima vittoria in campionato, 1-2 contro il Sassuolo.

Daniele Rossi, 42 anni, è stato scelto come nuovo allenatore, dopo aver precedentemente gestito la Roma in sostituzione di Jose Mourinho, quando è stato licenziato nel gennaio 2024. È stato licenziato dalla Roma (un club in cui ha trascorso quasi due decenni da giocatore) nel settembre di quell'anno, nonostante avesse portato la Roma in Europa League.

Il Genoa ha vinto nove scudetti nella storia, ma tutti sono arrivati prima del 1924. Il titolo più recente è stato la Serie B nel 1989. Nelle ultime due stagioni sono riusciti a rimanere a metà classifica (11° nel 2024, 13° nel 2025), ma sono retrocessi nel 2022, scalando la stagione successiva finendo secondi in Serie B.