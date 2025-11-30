Danilo segna mentre il Flamengo solleva il suo quarto titolo Libertadores, il 25° per il Brasile

HQ

Flamengo è nuovamente campione della Copa Libertadores, dopo aver battuto il Palmeiras 1-0, con un gol dell'ex giocatore di Real Madrid, Manchester City e Juventus Danilo, che quest'anno si è unito al club brasiliano, dopo aver giocato in Europa dal 2011. Grande successo per l'allenatore Filipe Luís, arrivato al club da Rio de Janeiro solo 14 mesi fa.

È stata una replica rispetto alla finale della Libertadores 2021, dove il Palmeiras aveva vinto il titolo l'ultima volta. Due club braziliani nella settima finale interamente brasiliana della competizione iniziata nel 1960, succedendo al Botafogo, vincitore dell'anno scorso. Entrambi i club hanno condiviso molti titoli negli ultimi anni, con il Flamengo che ha vinto nel 2022 e 2019 e il Palmeiras nel 2020 e 2021.

Questo significa che i club brasiliani ora hanno tanti titoli Libertadores quanti gli argentini (25), con il Flamengo che è il più vincente di tutti con quattro titoli, seguito dal Palmeiras con tre. Solo club dell'Uruguay (8), Paraguay (3), Colombia (3), Cile (1) ed Ecuador (1) sono riusciti a vincere la Libertadores, rompendo il dominio argentino e brasiliano nella massima competizione per club in Sud America.