Danimarca e Groenlandia esplorano la missione NATO nell'Artico

Danimarca e Groenlandia hanno discusso il possibile dispiegamento di una missione NATO in Groenlandia e nell'Artico, ha dichiarato lunedì il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen.

Poulsen ha parlato dopo un incontro a Bruxelles con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte e il Ministro degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt. Ha detto che la proposta è stata presa nota dalla NATO e potrebbe costituire la base per un futuro quadro di sicurezza nella regione.

"Il Segretario Generale della NATO ne ha preso atto e credo che ora possiamo, si spera, stabilire un quadro su come ciò possa essere realizzato," ha detto Poulsen, aggiungendo che il piano è in linea con le discussioni tenute con il governo della Groenlandia.

Sebbene i dettagli restino limitati, l'annuncio segnala che Danimarca e Groenlandia stanno valutando un coinvolgimento più profondo nella pianificazione della difesa artica. Per ora, tutto quello che possiamo fare è aspettare e vedere come si evolverà questa missione (o se si svilupperà). Questa è una notizia in evoluzione...

Troels Lund Poulsen su X:

Stiamo attraversando un momento molto difficile.

Né io né la mia collega groenlandese Vivian Motzfeldt abbiamo nascosto questo quando abbiamo incontrato oggi qui a Bruxelles il Segretario Generale della NATO Mark Rutte e la Capo degli Affari Esteri dell'UE Kaja Kallas.

Tuttavia, abbiamo avuto tre incontri costruttivi in cui abbiamo discusso su come possiamo lavorare insieme per aumentare la sicurezza nell'Artico. La Danimarca, in stretta collaborazione con la Groenlandia, ha già concordato investimenti per un valore di 88 miliardi di DKK che aumenteranno la sicurezza nell'Artico e nell'Atlantico del Nord.

Ma serve di più. Anche dai nostri alleati nella NATO. Pertanto, il nostro messaggio congiunto era che una missione congiunta della NATO dovesse essere istituita in Groenlandia.

Successivamente, Vivian Motzfeldt ed io abbiamo anche incontrato i ministri della difesa nordici, i cui paesi sono tra coloro che contribuiscono all'esercitazione attualmente in corso in Groenlandia.

I tempi richiedono unità. Grazie ai nostri alleati per aver difeso la Groenlandia e la Danimarca.