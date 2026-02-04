Danimarca e Svezia forniranno congiuntamente sistemi di difesa aerea all'Ucraina

HQ

Svezia e Danimarca hanno concordato di acquisire e consegnare congiuntamente sistemi di difesa aerea all'Ucraina in un accordo del valore di 2,6 miliardi di corone svedesi (238 milioni di euro), con l'obiettivo di rafforzare la capacità di Kiev di contrastare gli attacchi aerei russi in corso. Come riportato da Reuters, l'annuncio è stato fatto martedì dai ministri della difesa dei due paesi durante una conferenza stampa congiunta in Svezia.

In base all'accordo, la Svezia finanzierà la maggior parte del pacchetto, impegnando 2,1 miliardi di corone (192 milioni di euro) per acquistare i sistemi di difesa aerea Tridon sviluppati da BAE Systems Bofors, mentre la Danimarca contribuirà con circa 500 milioni di corone (46 milioni di euro). Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson ha dichiarato che i sistemi potrebbero permettere all'Ucraina di istituire un battaglione completo di difesa aerea se lo decidesse.

Sistemi di difesa aerea Tridon // Shutterstock

Jonson ha inoltre sottolineato che l'accordo avrebbe benefici oltre il campo di battaglia, contribuendo a rafforzare la capacità di produzione difensiva interna della Svezia. Il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha ribadito il messaggio di un impegno a lungo termine per la sicurezza dell'Ucraina.

Sia la Svezia che la Danimarca sono stati tra i sostenitori più costanti dell'Ucraina dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia, fornendo equipaggiamento militare, aiuti finanziari e assistenza umanitaria mentre la guerra prosegue nel suo quarto anno...