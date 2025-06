Danimarca e Svezia rafforzano la potenza aerea della NATO con un nuovo accordo con Airbus Ordinati altri due aeromobili A330 MRTT mentre le nazioni nordiche entrano a far parte del programma di trasporto aereo congiunto della NATO.

HQ Le ultime notizie su Danimarca e Svezia . Le capacità di trasporto aereo strategico della NATO sono destinate a crescere con l'adesione di Svezia e Danimarca al programma multinazionale di petroliere dell'alleanza, spingendo all'acquisto di altri due aeromobili Airbus A330 MRTT. "L'espansione della flotta multinazionale MRTT con due velivoli aggiuntivi e l'aggiunta di Svezia e Danimarca al programma sottolineano l'impegno dell'Europa per la difesa collettiva e l'autonomia strategica", ha dichiarato il capo di Air Power di Airbus Defence and Space. Con questa espansione, la flotta rafforza la sua posizione di risorsa europea condivisa per le missioni di rifornimento e cargo. Airbus eseguirà il lavoro di produzione e conversione in Francia e Spagna. Se vuoi saperne di più, dai un'occhiata all'annuncio ufficiale qui. Aereo A330 MRTT // Shutterstock