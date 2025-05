Darick Robertson: "Voglio vedere chi sopravvive" nel finale di serie The Boys

HQ

Relativamente spesso ci siamo imbattuti in produzioni cinematografiche e/o televisive che adattano altri formati (come libri, videogiochi, fumetti e graphic novel) i cui autori originali dell'idea sono relegati a un ruolo molto secondario nella produzione o, direttamente ignorati dalle case di produzione, che prendono il loro lavoro e lo smontano per adattarlo o semplificarlo per il grande pubblico. Di solito non è facile da affrontare, e abbiamo visto casi traumatici come l'adattamento di George R.R. Martin di Fire and Blood per renderlo più lungo in House of the Dragon HBO Max di, o l'autore Brandon Sanderson che vede l'eredità di Robert Jordan adulterata nella serie Wheel of Time di Prime Video. C'è però anche l'altra faccia della medaglia, quella dell'autore, che trova una nuova interpretazione della sua idea originaria, e segue con interesse la nuova strada come possibilità parallela alla sua opera. È il caso di Darick Robertson, illustratore di fumetti e co-autore con lo scrittore Garth Ennis di The Boys.

L'artista è entusiasta del lavoro che Eric Kripke e il suo team stanno facendo con la sua serie TV, che, come tutti sappiamo, concluderà la sua narrazione in una quinta e ultima stagione. Durante il recente Comicon 25 Napoli, Robertson ha partecipato all'evento e ci ha rilasciato un'intervista, che potete guardare per intero e con i sottotitoli qui sotto.

Parlando direttamente con Gamereactor, Robertson elogia la serie Amazon MGM Studios, riconoscendo che forse il suo finale è molto diverso dalla sua ispirazione fumettistica. Certo, non ci ha detto come andrà a finire, ma cosa vorrebbe vedere di più nell'ultima serie di episodi.

"Loro [Amazon MGM Studios] hanno davvero fatto le loro cose con i personaggi, e quella storia ora ha una vita propria in modi che non abbiamo mai esplorato nei fumetti". Dice Robertson. "Adoro lo show. Adoro la storia che raccontano. Non vedo l'ora di vedere cosa ne faranno. (...) Ho smesso di leggere le sceneggiature in anticipo, perché mi piace essere sorpreso a questo punto".

"So che Eric Kripke è un uomo di visione e integrità, e si rammarica di non aver finito Supernatural a modo suo. E lui non vuole che succeda la stessa cosa con The Boys, tanto quanto io voglio che duri per sempre".

Con cui conclude:

"Rispetto il fatto che vogliano chiuderlo e raccontare una storia completa. In questo senso, sono entusiasta di vedere come risolveranno tutto. E sono curioso di vedere chi riuscirà a sopravvivere".

Quindi il gioco è fatto. Anche lo stesso autore del fumetto non sa se tutti i membri di The Boys riusciranno a vedere la fine della storia sul piccolo schermo. Se non puoi aspettare fino al 2026 per avere alcune risposte a questa satira di supereroi, o semplicemente vuoi leggere una grande storia su carta con illustrazioni magistrali, ti consigliamo di andare al negozio di fumetti più vicino e ottenere The Boys per intero.