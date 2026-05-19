Dark Scrolls ritardato di un mese: "Non c'entra nulla con il lancio di Mina the Hollower il giorno dopo"

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Se speravi di poter giocare al prossimo gioco di Doinksoft entro la fine del mese, abbiamo brutte notizie da condividere, poiché lo sviluppatore ha rivelato che Dark Scrolls è destinato a essere lanciato un po' più tardi del previsto dopo un ritardo.

Per quanto riguarda il motivo del ritardo, sembra essere un cambiamento fondamentale nei piani per garantire che il gioco abbia abbastanza spazio per respirare tra altri concorrenti indie come Mina the Hollower di Yacht Club Games, che guarda caso è un'altra esperienza d'azione fantasy pixelata.

Questo cambiamento sta facendo sì che Dark Scrolls venga rimandato dal 28 maggio al 22 giugno e, per celebrare questa notizia, Doinksoft ha condiviso una dichiarazione e un nuovo trailer, entrambi che potete vedere integralmente qui sotto.

"Sai quando abbiamo detto che avremmo rilasciato Dark Scrolls il 28 maggio? In realtà intendevamo il 22 giugno, e non c'entra nulla con i nostri amici di Yacht Club Games che hanno annunciato che Mina the Hollower sarebbe stata lanciata il giorno dopo, il 29 maggio. Ok, è tutto a che fare con questo. Ma è bello: c'è spazio per due giochi fantasy d'azione pixelati nel mondo. Dovrai solo aspettare ancora un po' per questo. E ne varrà la pena, perché puoi suonare come un topo con un sassofono nel nostro casa. Grazie per la comprensione. Ci vediamo a giugno!"