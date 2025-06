Darth Maul non è un "orsacchiotto" in Star Wars: Maul - Shadow Lord

Se conosci il tuo Star Wars, saprai che Sam Witwer è uno dei ragazzi più appassionati di IP. Giocando a Starkiller nei giochi Star Wars: Il Potere della Forza, oltre a interpretare Darth Maul nelle serie Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebels, ora sta guidando il suo progetto in Star Wars: Maul - Shadow Lord.

Questo è qualcosa che Witwer non era sicuro sarebbe mai successo. Parlando al Katee Sackhoff Show, ha spiegato come durante la registrazione di Rebels e The Clone Wars, aveva idee per Darth Maul, ma gli è stato detto che questo non è il suo show.

Ora che ha il suo show, Maul sta diventando molto più profondo. "Questo non sarà uno spettacolo in cui scopri che Maul è un vero orsacchiotto, amico", Ha spiegato Witwer. "Ma è cattivo come Sidious o Vader? In realtà no. Dal punto di vista dei Sith, questo ragazzo ha dei difetti".

"[C'è] un'umanità che si insinua in vari punti... a causa delle cose che gli sono successe", ha aggiunto Witwer. "Maul viene da un'epoca di spade, stregoneria, magia e cavalieri, e ora tutto quel colore dell'universo viene risucchiato da questo Impero meccanizzato. E Maul mi ha detto: 'È giusto?' "

L'uscita di Star Wars: Maul - Shadow Lord è prevista per il 2026.