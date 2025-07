Date e orari delle semifinali della Coppa del Mondo per club FIFA: Real Madrid - PSG, Chelsea - Fluminense

HQ

La Coppa del Mondo per club FIFA è alla sua ultima settimana e mancano solo tre partite: le semifinali e la grande finale. Abbiamo iniziato con 32 squadre provenienti da tutti e sei i continenti (Nord e Centro America, Sud America, Europa, Africa, Asia e Oceania), e ora ne sono rimaste solo quattro, con il Fluminense, campione della Libertadores 2023, che è l'unico non europeo nelle final four.

Il club di Rio de Janeiro, forse una scelta strana dato che non è esattamente l'élite brasiliana (ha vinto il Brasileirão, la massima competizione del paese, solo quattro volte, l'ultima volta nel 2012) è riuscito a sconfiggere il secondo classificato della Champions League Inter negli ottavi di finale e i carnefici del Manchester City Al Hilal nei quarti di finale. Affronteranno il Chelsea, vincitore della Champions League nel 2021, più recentemente vincitore della UEFA Conference League.

L'altra semifinale vedrà contrapposti i due più recenti vincitori della Champions League, Paris Saint-Germain contro Real Madrid, una partita enorme senza chiari favoriti: nonostante il recente triplete del PSG, tra cui il 5-0 contro l'Inter nella finale di Champions League, il Real Madrid raggiunge le semifinali della Coppa del Mondo per Club in uno stato migliore rispetto a un mese fa, con una squadra rinvigorita dalla visione di Xabi Alonso e dall'aiuto di nuovi acquisti come Dean Huijsen (che salterà la partita a causa di sanzioni), Trent Alexander-Arnold e, anche se non esattamente nuovo, Gonzalo García, attaccante nostrano che ha segnato o assistito in tutte le partite di questa competizione.

Semifinali e finale della Coppa del Mondo per Club: