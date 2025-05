Dave McKean, illustratore e artista di copertina: "Voglio esprimere sentimenti ed emozioni in modo accurato"

HQ

Ogni artista è diverso. In generale, sono conosciuti come persone speciali sotto molti aspetti, sia personali che professionali, ma è sempre interessante sapere cosa c'è nella loro mente per capire meglio il loro lavoro. Oltre a questo, Dave McKean ci ha confessato che uno dei suoi amori, oltre al disegno, è la musica. Abbiamo parlato con lui al 25° Comico di Napoli, dove ha condiviso il suo metodo di lavoro per raggiungere il suo stile caratteristico, tra gli altri argomenti.

L'autore britannico è noto per le sue diverse tecniche, a volte facendo una sorta di collage o utilizzando fotografie. "Per raccontare storie devi capire come le persone si muovono, come le persone parlano e si esprimono, per connetterti meglio con la storia. Non voglio una tecnica illustrativa impegnativa, voglio qualcosa che esprima quei sentimenti ed emozioni in modo accurato in modo che tu possa muoverti attraverso la pagina senza intoppi e iniziare a sentire quelle persone che parlano e si muovono".

Il suo processo inizia per alcuni giorni cercando di trovare il tono giusto. "Normalmente, tutto finisce nel cestino ed è orribile, ma lentamente quei personaggi diventano semplici disegni a inchiostro". Parlando del lavoro dietro Raptor: A Sokol Graphic Novel, commenta com'è stato il suo processo. "Il testo richiede un approccio, quindi in realtà mi sono ritrovato con la storia del mondo reale in uno stile a matita piuttosto graffiante, spesso pronto come se stessi catturando le persone al volo. La storia fantastica è molto più progettata e ha un aspetto molto specifico a penna e inchiostro, un modo espressionistico di disegnare. Ci sono un paio di altri stili, ma cerco di avere gli stili strettamente legati alle idee e alle emozioni".

Inoltre, McKean parla anche della sua esperienza come illustratore musicale, illustrando copertine di album. "Beh, la musica è davvero il mio primo amore. Suono anche musica. È astratto ed emotivo e posso passare una giornata perfettamente felicemente anche con musica che normalmente non ascolterei. Si ottiene una reazione emotiva e io posso cercare di esprimerla in qualche modo e trovare un'immagine che la rifletta".



Dave McKean è stato l'artista di copertina preferito da band come Delerium, My Dying Bride, Believer, Paradise Lost, Frontline Assembly e altri.



Per maggiori dettagli sulla nostra chiacchierata, in cui abbiamo discusso di alcuni argomenti molto interessanti con Dave, trovate qui sotto l'intervista completa con i sottotitoli locali.