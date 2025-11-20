Dave the Diver nuota verso nuove profondità mentre finalmente debutta su Xbox

HQ

Ecco una sorpresa gradita: annunciata questa sera all'Xbox Games Showcase, abbiamo avuto la rivelazione che Dive the Diver sta finalmente lanciandosi sulle piattaforme Xbox, arrivando oggi su Xbox Series X/S e Xbox via PC.

Il breve trailer qui sotto mostra l'omonimo Dave che gioca su una ASUS ROG Xbox Ally X, mentre si prende il gioco mentre è sulla sua barca. Poi abbiamo un po' di gameplay e un assaggio del nuovo DLC Into the Jungle, che dovrebbe uscire all'inizio del 2026.

I giocatori Xbox avranno accesso a tutte le espansioni DLC, inclusi il pacchetto di contenuti Dredge, il pacchetto Godzilla e il DLC Holiday di Ichiban. "Per Dave, Xbox è l'ultima frontiera, e siamo entusiasti di accogliere oggi i giocatori della Xbox Series nell'avventura," ha detto Jaeho Hwang, direttore di Dave the Diver. "I fan di tutto il mondo hanno accolto Dave e la sua meravigliosa crew caotica, e non vediamo l'ora che una nuova community si immerga non solo nel gioco base, ma anche nei tre DLC che hanno contribuito a plasmare il mondo di gioco in uno che fa tornare i fan."