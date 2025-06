HQ

David Beckham sarà insignito del cavalierato la prossima settimana. Il leggendario calciatore inglese, leggenda del Manchester United e capitano dell'Inghilterra per quindici anni, sarà conosciuto come Sir David Beckham (e sua moglie Victoria, Lady Beckham). Diversi giornali in Inghilterra, come The Sun o The Times, hanno pubblicato la notizia venerdì, anche se la Corona britannica non lo annuncerà ufficialmente fino alla prossima settimana, insieme al resto dei destinatari, che saranno onorati al compleanno di Re Carlo.

I fan di Beckham, che ha collezionato 115 presenze internazionali con l'Inghilterra e ha avuto una carriera illustre dopo il Manchester United al Real Madrid, l'AC Milan, i LA Galaxy e un ultimo anno al Paris Saint-Germain (quando si è ritirato nel 2013), chiedevano da molti anni che fosse insignito del cavalierato.

È stato nominato Ufficiale dell'Impero Britannico dalla regina Elisabetta II nel 2003. 19 anni dopo, al suo funerale, ha fatto la fila per 12 ore per vedere la sua bara. A quanto pare, è stato vicino ad essere nominato cavaliere nel 2013, ma è stato coinvolto in uno schema di elusione fiscale.

Ora, uno dei migliori giocatori inglesi di tutti i tempi e uno dei più grandi monarchici otterrà il riconoscimento che ha sempre desiderato.