David Rubin parla di ambientare Joker: The World nella "Gotham City della Spagna"

Gotham Clown Prince of Crime; È così che abbiamo sempre conosciuto il più grande arcinemico di Batman, il Joker. Ma questo è cambiato abbastanza di recente, quando il fumetto Joker: The World è arrivato e ha presentato una storia che ha portato il famoso psicopatico in diverse città e paesi del mondo.

Come parte della nostra recente apparizione a San Diego Comic Con Malaga, abbiamo avuto il lusso di chiacchierare con il coautore David Rubin, dove, essendo in Spagna per questa convention, abbiamo dovuto chiederci perché Rubin volesse assicurarsi che la capitale spagnola Madrid fosse protagonista della storia.

"Quando la DC mi ha commissionato di raccontare la storia di Joker: The World, mi hanno dato la scelta di dove ambientarla. La Spagna era dove volevo. Ci ho pensato più volte e alla fine ho scelto Madrid. Primo, perché vivo in quella città da qualche anno e me la cavo. E due, perché proprio in quel momento... beh, la verità è che succede sempre a Madrid. È come la Gotham City della Spagna, sai? Pieno di corruzione e cose assurde."

Rubin ha poi parlato di alcune attualità che stanno scossendo la città, incluse le elezioni e i nuovi governi formati, e la corruzione che sta inondando le strade. Abbiamo poi chiesto se queste situazioni avessero ispirato Joker: The World, a cui Rubin ci ha risposto quanto segue, incluso il fatto che abbia ricevuto minacce di morte per il suo commento sugli eventi mondiali della storia.

"Ho detto, beh, a me sembra che si possa invertire e parlare un po' del grande problema che abbiamo ora, non solo a Madrid, non solo in Spagna, ma a livello globale di ciò che sta accadendo. Si può vedere cosa sta succedendo negli Stati Uniti, in Argentina, in molti paesi, in metà Europa, che è l'ascesa dell'estrema destra. I nazisti stanno guadagnando sempre più potere, stanno persino assumendo il controllo dell'espressione.

"L'altro giorno, quando Jimmy Kimmel è stato licenziato, da un lato dicono, no, no... perché parla di qualcosa che non mi interessa. Non può essere così. È libertà per tutti. È come una scusa usata spesso da fascisti e persone simili, ovvero rispetta la mia libertà di parola. Ma amico mio, la libertà di parola è una strada a doppio senso, sai? Per il lato che non ti piace, deve anche essere esercitato. Pensavo fosse qualcosa di importante e necessario usare un riflettore, con un personaggio come il Joker, in un fumetto che sarebbe stato pubblicato in così tanti paesi, per parlare di questi problemi che non sono solo in Spagna, come dicevo. Penso che per me sia andata bene perché si sono arrabbiati parecchio, gli estremi di destra, mi hanno mandato minacce di morte, e io eccomi qui, sai?"

Puoi vedere l'intervista completa e sottotitolata localmente con Rubin qui sotto, dove parliamo anche dei premi Eisner e di come sia stato coinvolto nella creazione del poster per San Diego Comic Con Malaga.