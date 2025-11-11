David Szalay vince il Booker Prize | Letteratura

HQ

Se segui i premi del Booker Prize, potresti conoscere David Szalay degli anni precedenti. Questa volta, ha finalmente portato a casa il Booker Prize di quest'anno per il suo romanFlesh zo, che i giudici descrivono come "straordinario" e "un libro molto speciale".

Per chi non conoscesse il libro, la storia segue Istvan, un uomo enigmatico ed emotivamente distante, attraverso diverse fasi della sua vita, da un complesso residenziale ungherese al mondo degli ultra-ricchi londinesi.

"Ciò che ci è piaciuto particolarmente di Flesh è stata la sua singolarità", afferma Roddy Doyle, presidente della giuria. "È un libro oscuro, ma tutti noi lo abbiamo trovato una gioia da leggere". Anche l'attrice Sarah Jessica Parker è stata giudice, e il romanzo è stato sostenuto da Dua Lipa e Stormzy, che hanno registrato un estratto per un cortometraggio durante la cerimonia.

Sia i giudici che i critici elogiano lo stile ridotto di Szalay e l'uso dello spazio bianco. Doyle evidenzia come il libro trasmetta il dolore attraverso poche pagine bianche e descrive il dialogo, o l'assenza di esso, come "superbo".

Flesh è descritto come "una meditazione sulla classe, il potere, l'intimità, la migrazione e la mascolinità", offrendo un ritratto avvincente delle esperienze formative di un uomo. Szalay, che era già stato nominato per il Booker nel 2016 per All That Man Is, ha ammesso di essersi sentito un po' stordito dopo aver vinto.

Ha raccolto 50.000 sterline per il premio, che è il premio di narrativa più prestigioso del Regno Unito. I giudici hanno trascorso più di cinque ore a deliberare prima di concordare all'unanimità che Flesh si distingueva tra gli altri romanzi finalisti, tra cui opere di Susan Choi, Kiran Desai, Katie Kitamura, Ben Markovits e Andrew Miller.