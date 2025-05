David Tennant voleva interpretare Reed Richards dei Fantastici Quattro

HQ

David Tennant ha interpretato alcuni ruoli molto importanti e popolari nel corso degli anni, con forse i due più accattivanti che sono stati il Doctor da Doctor Who (in due occasioni separate), e anche Kilgrave nella serie Jessica Jones. Ma si scopre che l'attore scozzese aveva anche gli occhi puntati su un ruolo diversoMarvel negli ultimi tempi, uno che alla fine è andato a una star diversa.

Parlando a MCM Comic Con London, Tennant ha confermato che stava guardando il ruolo di Reed Richards di Fantastic Four, ma ha perso il lavoro a favore di Pedro Pascal, qualcosa con cui è venuto a patti e ora è felice per The Mandalorian attore.

Per quanto riguarda i supereroi, Tennant ha spiegato: "In termini di supereroi, avevo un po' d'occhio Reed Richards e sfortunatamente sembra che siano andati in una direzione diversa. Anche se se deve essere qualcuno sono molto felice che sia Pedro Pascal".

Per quanto riguarda ciò che il futuro riserva a Tennant, l'attore ha notato che sta lavorando a qualcosa di molto eccitante di cui si spera sarà in grado di condividere di più nel prossimo futuro.

"Non voglio [dire]... C'è qualcosa su cui stiamo lavorando in questo momento che speriamo si realizzi e risponda alla tua domanda. Ma è troppo presto per dirlo. Quindi spero di avere una risposta alla tua domanda. Non posso proprio dartelo ora. Ma in circa... Forse tra circa sei mesi, un anno se tutto dovesse andare secondo i piani, potrebbe esserci un piccolo annuncio".

Pensi che Tennant sarebbe stato adatto a Reed Richards?