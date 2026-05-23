Dead by Daylight sarà presto infestato da Jason Voorhees di Friday the 13th Non abbiamo ancora molto altro su cui basarci, solo che il leggendario cattivo slasher sta arrivando nel gioco.

HQ Si preannuncia un anno importante per i fan di Venerdì 13, dato che più avanti nel 2026 arriverà la serie prequel nota come Crystal Lake. Anche se questo si concentrerà maggiormente sulla madre del famoso villain horror slasher, Jason Voorhees, l'iconico killer inarrestabile avrà anche un grande 2026, poiché in vista del decimo anniversario ufficiale di Dead by Daylight, è stato finalmente confermato che il personaggio leggendario di Venerdì 13 arriverà nel titolo horror asimmetrico. Non sappiamo ancora molto altro su questo crossover e collaborazione, poiché lo sviluppatore Behaviour Interactive ha semplicemente confermato che Jason debutterà presto in Dead by Daylight, tutto dopo un adeguato timer di 13 ore per il conto alla rovescia della livestream che sta per terminare. Restate sintonizzati, perché Behaviour avrà senza dubbio altro da condividere nel prossimo futuro.