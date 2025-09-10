Dead Island 2 festeggia +20 milioni di giocatori annunciando casualmente Dead Island 3

HQ

In realtà sono passati 14 anni da quando Dead Island è stato rilasciato e ci ha permesso di goderci una vacanza charter poco piacevole, dove eravamo afflitti da qualcosa di ancora più fastidioso delle zanzare - vale a dire gli zombie. È stato solo dopo 12 anni davvero difficili con diverse modifiche agli sviluppatori che Dead Island 2 è stato rilasciato... E fortunatamente, si è rivelato un vero successo.

Abbiamo ricevuto segnalazioni di un numero di giocatori in rapida crescita (che non deve essere confuso con le copie vendute, in quanto include anche servizi in abbonamento come Game Pass), e ora si festeggia un traguardo incredibile. L'account Instagram ufficiale della serie rivela che oltre 20 milioni di persone hanno ormai cercato di sopravvivere in Dead Island 2, e il post si conclude con un chiaro accenno su Dead Island 3:

"La prossima epidemia? Dambuster è già immerso nel lavoro. Il viaggio è tutt'altro che finito... "

Non sappiamo in quale parte del mondo si svolgerà la prossima avventura, ma sappiamo che non vediamo l'ora di saperne di più. Sei?