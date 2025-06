Deadpool sarà il protagonista del suo gioco VR entro la fine dell'anno

Abbiamo un Marvel's Spider-Man lotto di giochi, c'è un Marvel's Wolverine in lavorazione, così come un Iron Man e un Blade. Un gioco Black Panther era in fase di sviluppo prima di essere inscatolato, ma fortunatamente c'è un gioco Captain America e Black Panther in arrivo in Marvel 1943: Rise of Hydra. Un nuovo gioco di combattimento Marvel è stato annunciato mercoledì, Marvel Rivals è ancora molto popolare, inoltre non dimentichiamo il picchiaduro pixel Marvel Cosmic Invasion. Il punto è che Marvel è ovunque nello spazio dei videogiochi in questi giorni, e questo è ciò che rende le ultime notizie su Summer Game Fest meno scioccanti.

Durante lo show guidato da Geoff Keighley, Meta ha appena rivelato un progetto chiamato Marvel's Deadpool VR, ed è un gioco d'azione in realtà virtuale sviluppato da Spolsion Man e The Gunstringer creator Twisted Pixel insieme a Oculus Studios e Marvel Games.

È un'esperienza che permette ai giocatori di mettersi letteralmente nei panni del Merc with a Mouth, il tutto per un'avventura violenta e brutale come ci si aspetterebbe da una storia Deadpool. In un comunicato stampa ci è stato detto di attendere con impazienza quanto segue:

"Marvel's Deadpool VR presenta una storia originale completamente nuova. Dopo essere stato trascinato attraverso un portale per Mojoworld, Deadpool vede la possibilità di diventare ricco, davvero ricco. Firma un contratto abbozzato senza leggere nulla e poi parte per visitare un sacco di luoghi di tutto l'universo Marvel, combattendo contro cattivi iconici (e non così iconici). È roba da vero metaverso, nel senso dell'Universo Marvel, non in quello della realtà virtuale".

Il gioco offrirà una miscela di parkour e combattimento, con sistemi ampliati su ciò che Path of the Warrior presentato. Possiamo aspettarci un'ampia gamma di opzioni per i giocatori, che ti consentiranno di affrontare ogni incontro e momento come meglio credi attraverso la complessa e coinvolgente suite di gameplay VR.

Per quanto riguarda chi dà la voce a Deadpool in questo gioco, non è Ryan Reynolds, ma è Neil Patrick Harris, quindi aspettatevi un'attesa legen-wait per la sua performance dary. In termini di rilascio e piattaforme, ci è stato detto che arriverà su Meta Quest 3 e 3S entro la fine dell'anno. Dai un'occhiata al trailer di annuncio e ad alcune immagini del gioco qui sotto.