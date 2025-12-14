Deadpool & Wolverine non è stata l'ultima volta che vedremo Hugh Jackman nell'MCU

HQ

Davvero farà questo fino ai 90 anni. Sebbene il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine in Deadpool & Wolverine possa essere stato visto come l'ultima corsa dell'attore, ha poi detto che il film non sembrava l'ultima volta che avrebbe interpretato Logan.

"Non lo so. Non sembra la fine. Sembrava davvero la fine dopo Logan. Se guardo indietro, dovevo dichiararlo la fine, la verità. Perché credevo davvero in alcune cose che volevo che quel film fosse, e ho dovuto lottare per esse," ha detto, parlando con Cynthia Erivo nella serie Actors on Actors di Variety (trascrizione via GamesRadar+). "E credo di aver dovuto dire 'Questa è l'ultima volta che lo faccio, e non mi dispiace non farlo. E ce l'abbiamo fatta."

Inizialmente, Jackman non voleva tornare dopo Logan, ma decise che sarebbe tornato per il successo del 2024. "Ho detto, 'Sai una cosa? Ho cambiato idea.' Non è poi così grave. Non dirò nemmeno che mi dispiace. Ed è stato fantastico. Mi sono divertito di più, anche giocando a quello, era diverso. L'ho fatto 10 volte, quindi ho tutte queste prove di come mi sono sentito. E io penso, 'Mi piace questo personaggio.' E semplicemente stare con Ryan [Reynolds] e Shawn Levy, il regista. Mi è piaciuto molto. Penso che, in molti modi, so che la gente ama Logan, così come me, ma io pensavo 'Oh, vedo lati di Wolverine che non avevo mai visto prima'," continuò.

Non si sa ancora quando rivedremo Jackman nei panni di Wolverine, ma anche se non è ancora confermato per il cast di Avengers: Doomsday, sembra un momento perfetto per il suo ritorno.