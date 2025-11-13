Gamereactor

Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding avrà un anime spin-off in 2D nel 2027

Death Stranding: Isolations è il titolo provvisorio del prossimo show.

Il mondo di Death Stranding di Hideo Kojima sta ufficialmente trasformandosi in anime, poiché Death Stranding: Isolations (titolo provvisorio) è stato rivelato. Lo spettacolo è un anime 2D che utilizza stili tradizionali disegnati a mano e funge da narrazione completamente separata dal gioco base.

Secondo il sito ufficiale di Kojima Productions, lo spettacolo punta a uscire su Disney+ nel 2027 e sarà prodotto esecutivamente dallo stesso Kojima, con la regia di Takayuki Sano. I dettagli della trama sono incredibilmente leggeri, con noi che sappiamo solo che seguiremo "un giovane uomo e una giovane donna mentre partono per un'avventura".

Considerando che ci sono potenzialmente due anni prima di vedere questo anime correttamente, probabilmente non ne sentiremo parlare di più fino al prossimo anno, ma in questo momento abbiamo il primo poster dello spettacolo, che puoi controllare qui sotto.

Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach Score

Death Stranding 2: On the Beach

RECENSIONE. Scritto da Ketil Skotte

Il sequel di Hideo Kojima ti porta attraverso l'intero spettro emotivo in uno dei giochi AAA più belli e bizzarri degli ultimi anni.

I 10 migliori giochi di Hideo Kojima

I 10 migliori giochi di Hideo Kojima
ARTICOLO. Scritto da Editorial Staff

Death Stranding 2 è uno dei migliori giochi dell'anno finora e la nuova versione di Snake Eater è in arrivo. Ecco quelli che consideriamo i momenti più belli di Kojima...



