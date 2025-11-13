Death Stranding avrà un anime spin-off in 2D nel 2027

HQ

Il mondo di Death Stranding di Hideo Kojima sta ufficialmente trasformandosi in anime, poiché Death Stranding: Isolations (titolo provvisorio) è stato rivelato. Lo spettacolo è un anime 2D che utilizza stili tradizionali disegnati a mano e funge da narrazione completamente separata dal gioco base.

Secondo il sito ufficiale di Kojima Productions, lo spettacolo punta a uscire su Disney+ nel 2027 e sarà prodotto esecutivamente dallo stesso Kojima, con la regia di Takayuki Sano. I dettagli della trama sono incredibilmente leggeri, con noi che sappiamo solo che seguiremo "un giovane uomo e una giovane donna mentre partono per un'avventura".

Considerando che ci sono potenzialmente due anni prima di vedere questo anime correttamente, probabilmente non ne sentiremo parlare di più fino al prossimo anno, ma in questo momento abbiamo il primo poster dello spettacolo, che puoi controllare qui sotto.