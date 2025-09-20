Decine di morti mentre Israele si spinge più in profondità a Gaza City

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Israele ha intensificato il suo assalto a Gaza City, espandendo le operazioni di terra e demolendo interi grattacieli mentre decine di migliaia di residenti fuggono a sud. L'esercito dice che sta prendendo di mira le reti sotterranee e le posizioni fortificate, mentre i funzionari sanitari di Gaza riferiscono di crescenti vittime e distruzioni diffuse. I recenti attacchi hanno causato la morte di 34 palestinesi, secondo le autorità sanitarie di Gaza. L'escalation arriva pochi giorni prima che diversi paesi occidentali siano pronti a riconoscere formalmente uno stato palestinese alle Nazioni Unite, alzando la posta in gioco sia sul campo di battaglia che nell'arena diplomatica.