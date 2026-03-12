Deep Rock Galactic: Rogue Core entra in Early Access il 20 maggio

HQ

Deep Rock Galactic: Rogue Core, lo spin-off roguelite sviluppato da Ghost Ship Games, Ghost Ship Publishing e Coffee Stain Publishing, ha una data di uscita in Early Access. Come rivelato durante la presentazione primaverile del Future Games Show di stasera, il gioco sarà disponibile per i giocatori su Steam questo maggio.

Con i siti minerari isolati dal mondo esterno, i giocatori dovranno esplorare a fondo queste strutture abbandonate e combattere i mostri e gli orrori che cercano di reclamarle. Tu e i tuoi amici diventerete Reclaimer, personale di sicurezza nanico d'élite, con un set di cinque classi per mostrare la vostra specializzazione Reclaimer.

Il Guardiano, lo Spotter, il Falconer, lo Slicer e il Retcon hanno tutti i loro punti di forza e abilità uniche. Tuttavia, non si parte al massimo potenziale. Dopotutto è un roguelite, quindi migliorerai equipaggiamento e abilità nel tempo man mano che sali di livello.

Deep Rock Galactic: Rogue Core è disponibile ora per la wishlist e arriverà su Steam Early Access il 20 maggio.