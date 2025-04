Deep Rock Galactic: Rogue Core mostra il gameplay e rivela i piani della Closed Alpha

Come parte della vetrina Triple-i Initiative, Ghost Ship Games ha appena fatto un'apparizione per mostrare un altro assaggio di Deep Rock Galactic: Rogue Core. Questo spin-off del popolarissimo sparatutto cooperativo è un'avventura roguelite FPS che vede da 1 a 4 giocatori assumere il ruolo di un minatore nano che viene inviato in mondi sotterranei molto pericolosi per riattivare siti importanti e stabilire il controllo delle operazioni.

Durante la presentazione, l'apparizione di Rogue Core includeva scorci dei quattro tipi di classe giocabili, i seguenti:



Falconiere - Consente di combattere su due fronti



Slicer - Esperto nel sferrare assalti offensivi



Spotter - Ideale per identificare i bersagli



Guardian - Una forza protettiva della natura



Per quanto riguarda il modo in cui Rogue Core opera, il gioco utilizza la sua natura roguelite per vedere i giocatori iniziare le immersioni per guadagnare risorse che possono essere utilizzate per migliorare i loro nani. Ciò include miglioramenti temporanei che si trovano nelle casse recuperabili, ma anche potenziamenti acquisiti spendendo Expendite, oltre a sblocchi permanenti che vengono acquisiti presso la nave hub nota come RV-09 Ramrod.

Al momento, non c'è una data di uscita in mente per Deep Rock Galactic: Rogue Core, ma ci sono piani per ospitare presto un test alpha chiuso, con le iscrizioni registrate sulla pagina Steam del gioco.