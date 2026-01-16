Delegazione bipartisan degli Stati Uniti visita la Danimarca dopo le dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia

HQ

Un gruppo bipartisan di legislatori statunitensi si è recata venerdì a Copenaghen per rassicurare i leader danesi e groenlandesi sul continuo sostegno del Congresso, mentre le rinnovate minacce del presidente Donald Trump di conquistare la Groenlandia mettono a dura prova i rapporti con il principale alleato della NATO.

Guidata dal senatore democratico Chris Coons, la delegazione ha incontrato funzionari danesi e groenlandesi in un contesto di crescente disagio per le affermazioni di Trump secondo cui l'isola artica è vitale per la sicurezza degli Stati Uniti e il suo rifiuto di escludere l'uso della forza. Gli alleati europei hanno risposto inviando rinforzi militari limitati alla Groenlandia su richiesta della Danimarca.

Delegazione statunitense bipartisan // Shutterstock

Diversi legislatori cercarono di distanziare il Congresso dalla retorica della Casa Bianca. La senatrice Jeanne Shaheen ha avvertito che le discussioni sull'annessione rischiano di minare l'unità della NATO e di portare benefici a Russia e Cina, sottolineando però che il sostegno alla Danimarca e all'alleanza transatlantica rimane forte da entrambe le parti.

La visita segue un incontro teso a Washington questa settimana tra alti funzionari statunitensi, danesi e groenlandesi, dopo il quale Copenaghen ha dichiarato di non aver cambiato la posizione dell'amministrazione. Il ministro degli esteri danese Lars Løkke Rasmussen ha ribadito che la cooperazione nell'Artico deve rispettare la sovranità e il diritto internazionale.

Trump ha proposto per la prima volta l'idea di acquisire la Groenlandia nel 2019, ma questa incontra resistenza al Congresso e tra il pubblico statunitense. I legislatori di entrambi i partiti hanno manifestato sostegno a contenere qualsiasi mossa unilaterale, anche mentre la controversia diplomatica continua ad approfondire...