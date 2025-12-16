Dembélé e Bonmatí vincono i premi FIFA The Best, ma c'è controversia sulla squadra dell'anno

HQ

La FIFA ha annunciato i vincitori per The Best, i premi che, quest'anno, sono coincisi con il Pallone d'Oro: Ousmane Dembélé per il Paris Saint-Germain ha vinto il premio maschile, e Aitana Bonmatí del FC Barcelona ha vinto (per il terzo anno consecutivo) il premio femminile.

Questi premi tengono conto delle partite tra agosto 2024 e agosto 2025 e sono votati da allenatori, capitani del club, giornalisti e tifosi. Luis Enrique vince il premio come miglior allenatore dell'anno e Gianluigi Donnarrumma, ex al PSG e ora al Manchester City, ha vinto il premio di portiere dell'anno.

Squadra maschile FIFA dell'anno

La FIFA ha anche annunciato la squadra dell'anno... E c'è controversia, specialmente per la squadra maschile, composta da:



Gianluigi Donnarumma (PSG)



Achraf Hakimi (PSG)



Willian Pacho (PSG)



Virgil van Dijk (Liverpool)



Nuno Mendes (PSG)



Cole Palmer (Chelsea)



Jude Bellingham (Real Madrid)



Vitinha (PSG)



Pedri (Barcellona)



Lamine Yamal (Barcellona)



Ousmane Dembélé (PSG)



I tifosi si lamentano delle snobb, in particolare Raphinha per il FC Barcelona, Kylian Mbappé per il Real Madrid, Mohamed Salah per il Liverpool. Sei d'accordo con le scelte della FIFA?