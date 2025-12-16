Dembélé e Bonmatí vincono i premi FIFA The Best, ma c'è controversia sulla squadra dell'anno
Ousmane Dembélé e Aitana Bonmatí vincono i premi per il Miglior Premio.
La FIFA ha annunciato i vincitori per The Best, i premi che, quest'anno, sono coincisi con il Pallone d'Oro: Ousmane Dembélé per il Paris Saint-Germain ha vinto il premio maschile, e Aitana Bonmatí del FC Barcelona ha vinto (per il terzo anno consecutivo) il premio femminile.
Questi premi tengono conto delle partite tra agosto 2024 e agosto 2025 e sono votati da allenatori, capitani del club, giornalisti e tifosi. Luis Enrique vince il premio come miglior allenatore dell'anno e Gianluigi Donnarrumma, ex al PSG e ora al Manchester City, ha vinto il premio di portiere dell'anno.
Squadra maschile FIFA dell'anno
La FIFA ha anche annunciato la squadra dell'anno... E c'è controversia, specialmente per la squadra maschile, composta da:
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Willian Pacho (PSG)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Nuno Mendes (PSG)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
- Pedri (Barcellona)
- Lamine Yamal (Barcellona)
- Ousmane Dembélé (PSG)
I tifosi si lamentano delle snobb, in particolare Raphinha per il FC Barcelona, Kylian Mbappé per il Real Madrid, Mohamed Salah per il Liverpool. Sei d'accordo con le scelte della FIFA?