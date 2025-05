Dembélé sarà in forma per la semifinale di Champions League della prossima settimana? Ecco cosa ha detto Luis Enrique

HQ

Ousmane Dembélé si è infortunato durante la vittoria di martedì scorso per il Paris Saint-Germain sull'Arsenal. Una vittoria per 1-0 a Londra che è ancora lontana dall'essere definitiva, e il PSG ha bisogno di uno dei suoi migliori uomini per finire il lavoro. Purtroppo, ha stirato i muscoli posteriori della coscia destra, ha annunciato venerdì il club francese. "La sua situazione sta migliorando. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito a tempo debito".

Che cosa significa? Beh, secondo Luis Enrique, non è nulla di grave, è un infortunio lieve. Tuttavia, dice che non giocherà la partita di Ligue 1 di sabato contro l'RC Strasburgo, e tutto è ancora in sospeso per quanto riguarda il suo coinvolgimento nella partita cruciale di mercoledì prossimo, che il PSG giocherà per vincere, indipendentemente dal loro vantaggio di un gol.

Presnel Kimpembe non si è ancora ripreso completamente con il PSG

Ma Dembélé non è l'unico giocatore nella stanza degli infermieri: Presnel Kimpembe, difensore che ha giocato a malapena da quando è stato in disparte per quasi due anni dopo essere tornato da un infortunio lo scorso gennaio, avrà ancora bisogno di riposare per alcune settimane, ha detto il club.