Demi Vollering, favorita del Tour de France, ha dichiarato di essere in grado di continuare dopo il doloroso incidente nella tappa 3 Demi Vollering ha subito contusioni multiple, ma non ha perso tempo in classifica generale.

HQ Il mondo del ciclismo era con il fiato sospeso dopo che Demi Vollering ha subito una brutta caduta durante la tappa 3 del Tour de France Femmes. La 28enne ciclista olandese del WorldTeam FDJ-Suez ha già vinto il Tour de France nel 2023 ed era a soli quattro secondi dalla vincitrice Katarzyna Niewiadoma l'anno scorso. Se Vollering non ha vinto nel 2024 è stato, in gran parte, a causa di un incidente di massa nella tappa 5, dove ha perso quasi due minuti nella classifica generale. Si è fratturata il coccige, ma è riuscita comunque a portare a termine il Tour. Lunedì 28 luglio anche lei è stata colpita da una caduta di fortuna. È tornata in moto ed è stata aiutata dalle compagne di squadra, nonostante fosse visibile per il dolore al ginocchio e alla schiena (a differenza della gara dell'anno scorso, dove le sue compagne di squadra della SD Worx l'hanno "venduta"). Si temeva che, dopo gli esami medici, si sarebbe dovuta ritirare dalla gara a causa delle ferite riportate con "contusioni multiple", ma martedì mattina FDJ-Suez ha confermato che è stata dichiarata idonea a correre. Per fortuna, nonostante la sua caduta, non ha subito alcuna perdita in classifica generale, a differenza dell'anno scorso, perché la sua caduta è avvenuta a soli 3,7 km dal traguardo, all'interno della zona di sicurezza di 5 km, le è stato dato lo stesso tempo di arrivo del gruppo di testa della tappa. jackph15 / Shutterstock